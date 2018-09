Clima: gli Stati Uniti non riusciranno a rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi

Secondo un report pubblicato oggi a San Francisco, in occasione dell’apertura del summit mondiale sul clima, nel 2025 gli Stati Uniti non riusciranno a rispettare gli obiettivi di riduzione di biossido di carbonio e di altri gas serra previsti dall’Accordo di Parigi.

Le emissioni che dovevano ridursi del 26% scenderanno solo del 17% nel 2025 rispetto ai livelli del 2005.

Oggi sindaci, governatori, funzionari eletti e capi di tutto il mondo si incontreranno nella città californiana per il primo summit mondiale sull’azione per il clima, un incontro che dovrebbe spingere i leader ad accelerare la lotta contro i gas serra in base all’Accordo da Parigi.