Clima: Trump pronto ad allentare le restrizioni sulle emissioni di metano

Secondo il New York Times, Trump sarebbe pronto ad allentare le restrizioni sulle emissioni in atmosfera del metano: l’agenzia per la protezione ambientale starebbe per rendere pubblica una proposta per indebolire la norma della precedente amministrazione secondo cui le aziende devono monitorare e riparare eventuali perdite di metano.

Si tratterebbe di un ulteriore passo dell’amministrazione Trump contro le normative dell’amministrazione Obama in materia ambientale, dopo quello sulle emissioni di anidride carbonica delle auto e della centrali a carbone.