Astronomia: dalla collisione di due stelle di neutroni un “involucro” di detriti cosmici

Una ricerca pubblicata su “Nature“, condotta dall’Università di Tel Aviv, in collaborazione con il National Radio Astronomy Observatory e il California Institute of Technology, ha descritto un fenomeno in base al quale un involucro di detriti cosmici si sta espandendo dalle due stelle di neutroni che 130 milioni di anni fa si sono fuse generando sia un’onda gravitazionale sia segnali come raggi gamma, onde radio e raggi X, giunti sulla Terra nel 2017 e osservati per la prima volta dalla cosiddetta “astronomia multimessaggero“.

L’involucro è stato prodotto dalla collisione tra le due stelle di neutroni, quando i due getti di materia che si sono liberati hanno incontrato i detriti generati dall’impatto.

Lo studio è basato sulle analisi dei segnali radio emessi dalle stelle di neutroni e intercettati dai radiotelescopi americani Very Long Baseline Array, Karl Jansky Very Large Array e Robert Byrd Green Bank Telescope.

Secondo la ricerca, la collisione tra le stelle di neutroni ha prodotto un buco nero, la cui attrazione gravitazionale ha costretto la materia circostante a precipitare al suo interno, formando un disco: tale sistema ha poi proiettato nello spazio i due getti.