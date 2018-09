Persi contatti radio con aereo olandese: ordine di decollo immediato per i caccia Eurofighter dell’Aeronautica

Nella mattinata di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare un velivolo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo.

Verso le 11.40 i due F-2000 Eurofighter del 51° Stormo di Istrana sono decollati per intercettare un velivolo GLASS monomotore ad elica di nazionalità olandese che era decollato dalla Polonia ed era diretto a Voghera.

Dopo pochi minuti dal decollo, i due caccia intercettori hanno raggiunto l’aereo olandese. Dopo aver accertato visivamente che non ci fossero condizioni di emergenza e ristabiliti i contatti radio, i due F-2000 hanno fatto rientro alla base di Istrana.

La missione operativa è stata attivata a seguito dell’ordine di “scramble” pervenuto dal CAOC (Combined Air Operation Center) di Torrejon, ente NATO responsabile per la sorveglianza dei cieli nell’area, e si è svolta sotto il controllo delle sale operative del sistema di sorveglianza e difesa aerea dell’Aeronautica Militare.

L’Aeronautica Militare assicura la sorveglianza dello spazio aereo nazionale 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, con un sistema di difesa che è integrato, anche in tempo di pace, con quello degli altri Paesi appartenenti alla NATO. Il servizio è garantito – per la parte sorveglianza, identificazione e controllo – dall’11° Gruppo Difesa Aerea Milssilistica Integrata (DAMI) di Poggio Renatico (Fe) e dal 22° Gruppo Radar di Licola (Na), mentre l’intervento in volo è assicurato dal 4° Stormo di Grosseto, dal 36° Stormo di Gioia del Colle e dal 37° Stormo di Trapani Birgi, tutti equipaggiati con velivoli caccia Eurofighter.