Crisi respiratoria durante un concerto: muore 25enne a Mondovì

Tragedia a Mondovì dove un 25enne è morto per una crisi asmatica ieri sera durante il concerto, al festival Wake Up di Mondovicino, di Dimitri Vegas e Like Mike, dj di fama mondiale idoli degli amanti della musica elettronica.

Il giovane si è sentito male all’improvviso. I medici del 118 della vicina postazione della Croce rossa lo hanno subito soccorso; trasportato in ospedale, è morto poco dopo per la crisi respiratoria, di cui sembra soffrisse già da tempo. Nessun, al festival, si è accorto della tragedia. La notizia in queste ore, con il moltiplicarsi sui social dei messaggi di cordoglio degli amici del giovane. Dopo l’intervento dei carabinieri, la magistratura ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia.