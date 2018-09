Crociere, #foreverestate: non è mai troppo presto per pensare alle prossime vacanze

E’ partita la campagna #foreverestate che consente, a chi si registra in questa pagina, di prenotare entro il 15 ottobre una crociera MSC per la prossima estate nel Mediterraneo con uno sconto di 200 €.

Il lancio dell’iniziativa è stato un successo grazie a un’azione ben congegnata di unconventional marketing: MSC Crociere nello scorso week end ha previsto a Milano (Largo La Foppa) e a Napoli (Piazza Dante) l’installazione di una passerella blu e, successivamente, di un temporary store generando curiosità tra i passanti e sui social network. Grazie a questa attività più di 5.000 persone che hanno ritirato così il voucher “magico” e 1.500 hanno lasciato i propri dati per essere richiamati dal contact center della Compagnia.

“L’estate è appena terminata e la maggior parte delle persone sta tornando alla routine lavorativa già con la voglia di ripartire per una nuova vacanza” spiega Leonardo Massa, Country Manager di MSC Crociere. “In pratica tutti pensano già al prossimo viaggio ma, risucchiati dal vortice della frenesia quotidiana, pochi hanno tempo per andare a informarsi e magari prenotare. Abbiamo deciso quindi di andare incontro a queste persone installando durante il weekend in due piazze italiane un temporary store MSC Crociere in cui è stato possibile ricevere informazioni su tutte le novità proposte da MSC Crociere. L’elevato numero delle persone che si sono dimostrate interessate ci ha dato ragione: non è mai troppo presto per pensare alle prossime vacanze”.

A contribuire al successo dell’operazione è stata anche un’azione di unconventional marketing ben congegnata che ha innalzato il livello di curiosità e attenzione intorno all’iniziativa.

“L’installazione del temporary store è stata anticipata da una prima fase in cui è comparsa nelle due piazze di Milano e Napoli una misteriosa passerella blu vuota delimitata da un elegante cordoncino” sottolinea Andrea Guanci, Direttore Marketing di MSC Crociere. “In una seconda fase la passerella è stata affollata da diversi personaggi muniti di bagagli e passaporto in fila per un’intera giornata, attirati lì da uno speciale invito anonimo e pronti a partire per un luogo non definito. È partito quindi un passaparola sia sul posto sia sui social network in cui le persone tentavano di spiegare il motivo di questa installazione. Infine con la terza fase è stato svelato il mistero grazie l’installazione del temporary store MSC Crociere davanti alla passerella blu, con numerose persone che hanno rotto gli indugi entrando a chiedere informazioni sulla prossima vacanza”.

All’interno dello store è stato possibile chiedere informazioni o utilizzare un totem interattivo per configurare la propria crociera, ma anche provare l’esperienza di una crociera MSC attraverso la realtà immersiva indossando i visori VR della Samsung ed essere catapultati all’interno dei meravigliosi ambienti delle navi e nelle destinazioni degli itinerari crocieristici, dai Caraibi al Nord Europa, dagli Emirati al Mediterraneo.