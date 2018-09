“La mattina del 14 settembre, alle 11:36, quando ahimè il ponte è crollato con quello che è seguito in termini di lutto e dolore, la città si fermerà. Abbiamo chiesto a tutti di partecipare per ricordare per un minuto le vittime“: lo ha dichiarato in conferenza stampa il presidente della Liguria Giovanni Toti, annunciando una giornata di commemorazione per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, avvenuto il 14 agosto scorso.