Crollo ponte Genova: i vigili del fuoco posizionano la bandiera della città sul pilone

I vigili del fuoco di Genova hanno posizionato sulla sommità del pilone del Ponte Morandi la bandiera della città. Un’iniziativa simbolica, fatta in accordo con il Comune e la Regione, alla quale i pompieri hanno proceduto in occasione del posizionamento dei sensori che dovranno monitorare la stabilità dei monconi del viadotto.

“La bandiera di Genova posizionata dai vigili del Fuoco su ponte Morandi vale piu’ di mille parole. Percio’ quando ci hanno chiesto di poterlo fare, nel giorno in cui e’ iniziata l’installazione dei sensori, io e il sindaco Bucci abbiamo subito detto si’. Orgoglio Genova. A noi piacciono i fatti“: lo ha scritto in un post su Facebook il presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti.