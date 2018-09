Crollo Ponte Genova: ferrovia ok in 20 giorni, dopo al via la pulizia area

E’ quanto emerso nell’incontro che si e’ tenuto tra Rfi e le segreterie regionali dei sindacati, per fare il punto sulla situazione della circolazione ferroviaria nel nodo di Genova e per affrontare le problematiche del personale legate alla mobilita’.

Il ripristino della linea ferroviaria sui binari piu’ distanti dal moncone est di ponte Morandi puo’ avvenire in 20 giorni una volta liberate le aree interessate dalle macerie e dopo il dissequestro da parte della magistratura. Venti giorni se non ci saranno ritardi dovuti alla demolizione del ponte.

