Crollo ponte Genova: via libera dalla procura per i sensori

La procura di Genova ha dato il nulla osta in riferimento all’installazione dei sensori utili per il monitoraggio dei monconi del ponte Morandi, consentendo in tal modo l’avvio delle operazioni.

Il sostituto procuratore Stefano Terrile ne ha dato comunicazione a Giovanni Toti, presidente della Regione e commissario per l’emergenza di ponte Morandi.

La Commissione tecnica del Commissario per l’emergenza ha già individuato la ditta che, per competenze e miglior offerta sul mercato, potrà eseguire il lavoro.