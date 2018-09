E’ in programma oggi a Genova una riunione operativa tra i soggetti coinvolti nel monitoraggio dei due monconi del ponte Morandi: siederanno al tavolo Comune di Genova, rappresentanti dei Vigili del fuoco, commissione di esperti e l’azienda che fornirà i sensori. L’incontro è preparatorio per l’installazione dei sensori che consentiranno agli sfollati di poter temporaneamente rientrare nelle proprie case per recuperare oggetti ed effetti personali.