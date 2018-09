Iniziati stamattina i sopralluoghi e le operazioni preparatorie per l’installazione delle gru e delle apparecchiature di controllo dei sensori sui monconi del ponte Morandi a Genova: al lavoro vigili del fuoco e i tecnici delle ditte specializzate, con la supervisione dei tecnici della Commissione nominati dalla struttura commissariale della Regione. Verranno condotti test per la sicurezza e individuate le basi topografiche per i rilevamenti e la raccolta dati.