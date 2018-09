I vigili del fuoco hanno fatto sgomberare uno stabile in via del Campasso per motivi di sicurezza. L’edificio avrebbe alcune lesioni e secondo gli accertamenti dei pompieri e dei tecnici del comune potrebbe avere problemi di stabilità.

Sono quattro i nuclei familiari che hanno lasciato le loro abitazioni. I tecnici stanno valutando se le lesioni siano state causate dalle vibrazioni del crollo del ponte Morandi dello scorso 14 agosto.