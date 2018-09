Crollo ponte Genova: il 14 settembre alle 11:46 suoneranno le sirene in città

La città di Genova, a un mese dal crollo del ponte Morandi, il 14 settembre alle 11:36 osserverà un minuto di silenzio e i genovesi, se possono, scenderanno in strada al suono di tutte le sirene della città: lo rende noto il sindaco Marco Bucci su Facebook.

I genovesi si riuniranno alle 17:30 in piazza De Ferrari “per ricordare una delle più grandi tragedie della città e del Paese e per ritrovare insieme la speranza nel futuro“.