“Entro cinque giorni Societa’ Autostrade ci presentera’ il piano definitivo per la demolizione del ponte Morandi: verra’ illustrato alle commissioni tecniche e prima fra tutti alla Procura della Repubblica a cui spetta la decisione di dissequestrare le aree e di arrivare alla verita’ sulle cause della tragedia“: lo ha dichiarato il presidente della Regione e commissario per l’emergenza Giovanni Toti.