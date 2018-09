Crollo del ponte Morandi a Genova: ecco il VIDEO del viadotto pochi istanti prima della tragedia

La Questura di Genova ha diffuso questa mattina le immagini del ponte Morandi poco prima del crollo, riprese dalle telecamere di Autostrade. Il video va dalle 11.32 alle 11.36 dello scorso 14 agosto: si vedono auto e camion, che viaggiano in entrambi i sensi di marcia sul viadotto, sotto la pioggia, così intensa da limitare la visibilità.

Le nuove immagini sono state diffuse a seguito delle polemiche sulla possibile manomissione del video divulgato lo scorso primo settembre: “Si coglie l’occasione per precisare – spiega la Questura di Genova – che si trattava di un montaggio realizzato dai nostri operatori in forma ridotta per comodità di consultazione“.

Le immagini del nuovo video si interrompono pochi secondi prima del crollo per il blackout alla centralina elettrica che alimenta le telecamere.