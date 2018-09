Crollo ponte Morandi, Toti: entro la prossima settimana più elementi sul piano abbattimento

“Oggi gli esperti ci dicono che il ponte Morandi è molto rischioso. Abbiamo chiesto a Autostrade un piano di abbattimento rapido della struttura: è un piano complesso occorrono ancora esami complessi che devono essere fatti entro la fine della settimana. Entro la fine della prossima settimana avremo qualche certezza in più“: lo ha dichiarato il governatore della Liguria Giovanni Toti in occasione della presentazione del Salone Nautico nella sede della Sole 24 Ore a Milano. “Al momento abbiamo circa 30 giorni per la definizione del piano e altrettanti per realizzarlo, ci auguriamo che questo sia possibile“. La priorità per il governatore è “capire se le persone possano almeno tornare nelle loro case per prendere i loro effetti personali. Questo non dipende ne’ dalla politica, ne’ dal sindaco ne’ dalla Regione ma dagli esperti” e dalle valutazioni della “commissione tecnica” che per il momento reputa la “pericolosità massima“.