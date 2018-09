Ieri sera, Salmour, nel Cuneese, un 44enne si è addentrato nel bosco, ma è scivolato in una scarpata ed è morto, deceduto per un trauma cranico. Prima di urtare le rocce è caduto per circa 6 metri. Il corpo è stato recuperato da vigili del fuoco e soccorso alpino. Sul posto anche un’equipe medica del 118.