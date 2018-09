Cuore in salute: ecco come scongiurare le patologie che lo colpiscono

Sono davvero numerose le patologie che colpiscono il cuore, caratterizzate, oltretutto, da sintomi variegati.

Come scongiurarle? In primis, partendo da una sana alimentazione: si ad alimenti di origine vegetale e ad oli di origine vegetale (es. olio di oliva), carni bianche e rosse povere di grassi (petto di pollo, coniglio, filetto di manzo, lonza di maiale).

Limitate il consumo di alcol e di zuccheri semplici, in favore di pasta, pane e riso integrali, limitate il consumo di sale.

Attenzione ai metodi di cottura: prediligete quella a vapore, in pentole a pressione o a basse temperature per mantenere inalterate le proprietà organolettiche e nutritive degli alimenti.

Utilizzate se necessario integratori alimentari, non fumate e svolgete una regolare attività fisica. Prestate attenzione a fattori come ipercolesterolemia e ipertensione, prevenite eventuali complicanze cardiovascolari di tipo post-operatorio, limitate il rischio di eventuali recidive di malattie. Nell’ambito dei programmi di screening, tra gli esami prescritti più frequentemente troviamo: angiogrfia, ecodoppler, scintigrafia, coronarografia, Tac cardiaca. Molti esami per il controllo cardiovascolare vanno eseguiti regolarmente, a più riprese nel tempo.