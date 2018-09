Ambiente: con una dieta sana si consumano meno risorse idriche

Una ricerca condotta dal Centro di ricerca comune della Commissione europea, a cui ha partecipato anche l’Ispra, ha rilevato che se si segue una dieta sana ciò si ripercuote anche sull’ambiente e sui consumi d’acqua.

Avere una dieta sana ha effetti positivi sullo stile di vita in generale, e consente di risparmiare molta acqua dolce necessaria per produrre i prodotti alimentari. Secondo l’analisi, pubblicata su “Nature Sustainability”, rispetto alle diete esistenti, l’acqua necessaria per produrre il cibo potrebbe essere ridotta tra l’11 e il 35% per diete sane che prevedono il consumo di carne, tra il 33 e il 55% per diete sane con pesce, e tra il 35 e il 55% per diete sane vegetariane.

I dati sono frutto del confronto tra le 3 tipologie di dieta con il consumo alimentare attuale, con i dati che da oltre 43mila aree di Regno Unito, Francia e Germania.