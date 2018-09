Padre e figlio dispersi nel bosco: recuperati dal Soccorso Alpino Calabria

Intorno alle 15:30 di oggi pomeriggio la C.O. 118 di Reggio Calabria e il Comando Carabinieri di Palmi allertavano la Stazione Aspromonte per due dispersi nella zona di Carmelia di Delianova. I dispersi, padre e figlio di 11 anni, sono stati sentiti telefonicamente dai Carabinieri non riuscendo però a dare indicazioni precise sulla loro posizione, prima di perdere nuovamente copertura telefonica.

Solo dopo diverse ore e diversi tentativi, i tecnici del Soccorso Alpino sono riusciti a sentire nuovamente i due, riuscendo ad avere maggiori dettagli per impostare la ricerca. Nel frattempo veniva attivato anche il sistema Locator in uso al Soccorso Alpino. La Centrale operativa del CNSAS riusciva così a localizzare i due.

Il recupero è avvenuto per opera di due squadre della Stazione Aspromonte in collaborazione con i Carabinieri di Delianova e i Carabinieri Forestali di S.Eufemia d’Aspromonte. Le condizioni di salute di padre e figlio, per quanto stanchi, non hanno destato preoccupazioni dopo la visita del sanitario della Stazione Aspromonte del Soccorso Alpino Calabria.