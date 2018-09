Si indaga per accertare le cause del rogo. Disposto un presidio di sorveglianza notturna nel timore che possano riaccendersi alcuni focolai.

E’ stato domato dopo circa quattro ore l’incendio boschivo scoppiato nel primo pomeriggio ad Anacapri, sull’isola di Capri. Le fiamme, partite dalla zona di Cetrella, si erano estese fino al Monte Solaro. In azione numerose squadre di soccorritori, vigili del fuoco, Protezione Civile, molti volontari e due elicotteri.

article

1157761

MeteoWeb

Domato l’incendio a Capri: si indaga sulle cause del rogo

E’ stato domato dopo circa quattro ore l’incendio boschivo scoppiato nel primo pomeriggio ad Anacapri, sull’isola di Capri. Le fiamme, partite dalla zona di Cetrella, si erano estese fino al Monte Solaro. In azione numerose squadre di soccorritori, vigili del fuoco, Protezione Civile, molti volontari e due elicotteri. Si indaga per accertare le cause del

http://www.meteoweb.eu/2018/09/domato-lincendio-a-capri-si-indaga-sulle-cause-del-rogo/1157761/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/08/8341964_small.jpg

capri,incendio

NEWS