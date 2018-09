e_mob 2018 Mobilità Elettrica: le ‘due ruote’ motori del cambiamento

Si stima che nel 2050 due terzi della

popolazione mondiale abiterà nelle città aggravando la congestione del

traffico e producendo il 70% delle emissioni inquinanti e dei gas ad

effetto serra. Una situazione che secondo molti osservatori favorirà la

diffusione di veicoli compatti, capaci di districarsi rapidamente nel

traffico e con emissioni zero allo scarico: le due ruote elettriche. Un

settore protagonista nei convegni e nell’area espositiva di e_mob, la

Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica che si terrà a Palazzo

Lombardia a Milano dal 27 al 29 settembre.

ANCMA, CRESCONO BICI E MOTO ELETTRICHE

Agli incontri tecnici a dare voce al settore delle biciclette a

pedalata assistita e di scooter e moto a batterie sarà Confindustra

Ancma, l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori. “Le due

ruote”, afferma il presidente Andrea Dell’Orto”, sono innanzitutto

sinonimo di passione e divertimento, ma è importante sottolineare che

rappresentano un modello di mobilità sostenibile per le nostre città.

Il contributo in termini di minore inquinamento, alleggerimento del

traffico urbano, riduzione dei tempi di viaggio e degli spazi occupati

dei veicoli a due ruote. Un vantaggio competitivo che costituisce

appunto un valore aggiunto in grado di abbattere costi sociali, sanitari

ed economici per cittadini, imprese ed istituzioni”.

Ad e_mob Ancma farà il punto anche sull’andamento del comparto. “ll

mercato sta facendo registrare una fortissima crescita: solo l’anno

scorso sono state vendute in Italia quasi 150mila e-bike, pari a un più

19% rispetto al 2016 e anche i numeri di quest’anno sono molto positivi.

La mobilità a pedalata elettrica è ormai una realtà consolidata a

livello mondiale e anche le nostre imprese concorrono ad essere

protagoniste di questo ambito, non solo nella produzione, che nel 2017

è cresciuta del 48%, ma anche in tutta la filiera in termini di

componentistica, progettazione, design e brevetti”.

Positiva la tendenza anche per il settore del motociclo con la

“scossa”. “Inizialmente”, spiega Dell’Orto, “l’elettrico ha riguardato

maggiormente scooter e ciclomotori, mentre ora l’offerta è sempre più

competitiva e interessa anche i motocicli, fino anche al mondo delle

competizioni a livello internazionale”. Il nostro Paese, con 2.500

veicoli venduti nel 2017 raccoglie il 7,2% del mercato europeo

rappresenta l’1% del mercato nazionale delle due ruote, percentuale

significativa per una tecnologia emergente e confrontata con quella del

settore dell’auto dove le full electric raggiungono appena lo 0,1% del

totale delle vendite.

A prospettare un futuro positivo per le due ruote a batterie è pure

l’impegno di Ancma a supportare la loro diffusione. “Dal punto di vista

normativo – ribadisce Dell’Orto – tra i nostri obiettivi istituzionali

c’è l’esigenza di affrontare tutte le questioni aperte che riguardano

questi veicoli, come ad esempio promuovere l’inserimento nel Codice

della Strada della possibilità di far circolare in autostrada anche le

moto elettriche sopra una certa potenza, eventualità che al momento non

è prevista. Su quest’ultimo punto il Governo ha già dimostrato

disponibilità. Nell’interlocuzione con il Governo stiamo inoltre

portando avanti altre richieste che riguardano un piano di incentivi

economici all’acquisto, misure di defiscalizzazione per i servizi di

sharing, azioni di infrastrutturazione per la rete di ricarica dei mezzi

e l’introduzione su tutto il territorio nazionale della mobilità

elettrica nelle gare d’appalto della pubblica amministrazione, ma anche

delle micromobilità”.

ASKOLL, DALL’E-BIKE PIEGHEVOLE AGLI SCOOTER PROFESSIONALI

Askoll, azienda leader nel mercato della mobilità elettrica a due

ruote, parteciperà alla seconda edizione di e_mob, esponendo alcuni dei

suoi veicoli elettrici di punta. Scooter elettrici e biciclette a

pedalata assistita 100% Made in Italy, garanzia di qualità ed

efficienza, che rappresentano la perfetta sintesi di design, tecnologia,

risparmio e rispetto per l’ambiente.

Tra i mezzi esposti ci saranno il famoso scooter eS3, il più potente

della gamma, e l’ultima novità di casa Askoll: la nuovissima eBfolding

plus, la bicicletta a pedalata assistita pieghevole, versatile e

compatta, ancora più agile e performante rispetto alla precedente

versione grazie al manubrio regolabile in altezza, alla forcella

ammortizzata e al freno a disco.

Ma non solo, all’interno dello stand i visitatori potranno scoprire gli

scooter elettrici progettati per il mondo business che compongono

l’offerta “Askoll Professional” tra cui eSpro45, lo scooter destinato

alle aziende, grandi e piccole, che necessitano di muoversi sulle due

ruote, e eSpro K2, lo scooter elettrico cargo sviluppato ad hoc per i

servizi di delivery. E per tutti i visitatori un piccolo gadget in

regalo.

MIMOTO, LO SCOOTER SHARING “SICURO”

Per provare le qualità di Askoll il modo migliore è aderire alla

convenzione tra e_mob e MiMoto e che consente di iscriversi al servizio

di scooter sharing a 0,99 euro e ottenere 15 minuti di prova gratuita

inserendo il codice “emob2018” valido fino al 30 settembre.

MiMoto ha scelto un mezzo che avesse alti standard di usabilità e

sicurezza, iniziando proprio dal colore dello scooter, un giallo che lo

distingue in mezzo al traffico cittadino, e soprattutto scegliendo una

tecnologia che permette agli utenti di utilizzare il mezzo senza chiavi,

solamente tramite una App, disponibile per iOS e Android, con cui si

localizza l’eScooter più vicino, si prenota, si parte e una volta

terminata la corsa lo si lascia dove si vuole all’interno dell’area

coperta dal servizio.

Inoltre, gli scooter hanno una velocità limitata di 45 km/h per non

superare i tetti imposti dal codice della strada sui percorsi cittadini

e MiMoto si sta impegnando per promuovere la guida sicura organizzando

test ride ed educando i cittadini all’uso dell’elettrico.

ZERO MOTORCYCLES, LEADER MONDIALE

Il marchio di moto elettriche più venduto al mondo sarà presente a

e_mob con alcuni dei modelli della gamma 2018 costituita dalle naked

urbane S e SR, dalle versatili DS e DSR e dalle offroad FX e FXS. Moto

con una tecnologia elettrica collaudata e rinnovate batterie che

consentono autonomie cittadine fino a 359 km ed escursioni extraurbane

lunghe 241 km. Con il nuovo sistema di ricarica Charge Tank da 6 kW il

rifornimento diviene più veloce consentendo di stivare energia

sufficiente per 166 km di percorrenza ogni ora o di 50 km in una “pausa

caffè”.

ERNESTO, IL MOTOSCAFO DEL FUTURO

Ad e_mob si potrà ammirare pure un mezzo insolito per una città come

Milano: un motoscafo elettrico. Ad esporlo è il Cantiere Ernesto Riva

di Laglio, sul lago di Como, uno dei più prestigiosi cantieri d’Italia

che grazie al progetto Slow Commuter finanziato da Regione Lombardia e

CNA ha ristrutturato la storica sede del 1770 trasformandola in un

centro di ricerche (E-Concept) per lo sviluppo di nuovi progetti

innovativi nel settore nautico.

Qui ha preso forma “Ernesto” uno scafo di mogano progettato da German

Mani Frers, grande nome dello yachting internazionale, con la

collaborazione dell’ingegnere Bertorello, il nuovo E Commuter è un

motoscafo di 8 metri a propulsione elettrica di nuova concezione: zero

emissioni con una velocità di punta di oltre 25 nodi; prestazioni

davvero eccezionali per la categoria, permesse da uno scafo progettato

per la massima efficienza idrodinamica e il minimo impatto ambientale in

termini di moto ondoso. A giudicare dall’entusiastica accoglienza dal

settore e da riconoscimenti e premi internazionali già vinti, Ernesto

ha aperto la via a barche di nuova generazione e può essere considerata

“la barca del futuro”.