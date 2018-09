Ebola in Congo, Unicef: 43 sopravvissuti dallo scoppio dell’epidemia

I sopravvissuti al virus Ebola stanno collaborando assieme all’Unicef per aiutare a prevenire ulteriori trasmissioni di questa malattia mortale nella Repubblica Democratica del Congo orientale: l’Agenzia ONU ha riportato che stanno condividendo le loro storie nelle comunità colpite durante eventi pubblici e via radio.

Dallo scoppio dell’epidemia ad agosto sono sopravvissute al virus dell’Ebola 43 persone. “I sopravvissuti sono la prova vivente che è possibile guarire dall’Ebola, soprattutto se identificata e curata in tempo“, ha dichiarato Gianfranco Rotigliano, rappresentante Unicef in Repubblica Democratica del Congo.