Elicottero caduto a Verano per impatto contro cavi elettrici

Sarebbe stato l’impatto dell’elica contro i cavi elettrici della linea che corre a fianco dell’impianto di risalita a provocare l’incidente aereo di ieri pomeriggio a Verano. Lo riferisce la procura della Repubblica di Bolzano sulla base delle prime ricostruzioni.

Nell’incidente è stato coinvolto un elicottero di proprietà della Elicampiglio che era decollato dall’aeroporto di Bolzano alle 15 con con l’incarico di ispezionare le linee elettriche aeree per conto della ditta Edyna.

Gli inquirenti hanno sentito subito dopo il pilota ed il passeggero che erano a bordo del velivolo, già dimessi dall’ospedale avendo riportato solo lievi escoriazioni, ed altri testimoni che si trovavano sul posto. La procura, ora, attende l’esito degli accertamenti in corso, anche per quanto riguarda le condizioni meteo, vento e visibilita’ a momento del fatto, per valutare eventuali responsabilita’ penali.