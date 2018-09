Emilia Romagna, frana di Capriglio: entro Settembre al via i lavori

“Nessun ritardo sull’avvio del nuovo cantiere per il consolidamento della frana di Capriglio, a tutela del centro abitato. Partirà entro settembre, come previsto dalla tabella di marcia comunicata anche al Comune di Tizzano Val Parma. Piuttosto la preoccupazione è un’altra. Quale sarà il futuro del Piano da 140 milioni di euro per opere su frane, fiumi e costadefinito a inizio anno dalla Regione con la Struttura di Missione Italia Sicura? Prevedeva 1 milione di euro per il consolidamento strutturale nel capoluogo di Tizzano. Dopo la soppressione di Italia Sicura decisa a giugno dal governo, serve sbloccare le risorse al piu’ presto. Non possiamo permetterci di perderle. Ne va della sicurezza delle nostre comunità”. Lo dichiara Paola Gazzolo, assessore regionale alla Protezione civile, che interviene per fare il punto sugli interventi di difesa del suolo previsti a Tizzano Val Parma.

Le opere al via, dal valore di 1 milione 200 mila euro, riguardano il posizionamento di pali in profondità, con tiranti in testa, per la stabilità del dissesto. A finanziarle, fondi statali diventati operativi nell’aprile 2017. La Regione ha dunque proceduto allo svolgimento delle indagini geognostiche indispensabili alla progettazione esecutiva. Quindi l’appalto del cantiere, con l’aggiudicazione provvisoria lo scorso 29 giugno.

Svolti i controlli di legalità e amministrativi richiesti dalla legge, il lavoro è stato affidato in via definitiva a imprese del territorio parmense. A curare l’intervento, che inizierà la prossima settimana, è l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con il Servizio affluenti Po.

“Continua così un impegno che non si è mai interrotto, nel rispetto delle procedure previste dalle norme sugli appalti- conclude Gazzolo-. Dall’inizio del mandato del presidente Bonaccini, la Regione ha finora investito oltre 4 milioni 260 mila euro per la sicurezza del territorio di Tizzano e delle popolazioni che lo vivono”. Gli interventi finanziati nel 2018 Oltre al maxi-cantiere a Capriglio, la Regione nel 2018 ha stanziato sempre nel Comune di Tizzano (Pr) circa 500 mila euro per 4 nuovi interventi. La quota più consistente delle nuove risorse, circa 360 mila euro, riguarda un contributo alla Provincia di Parma a cui spetta il ripristino della viabilità provinciale interrotta proprio a Boschetto. E’ ormai ultimata l’impermeabilizzazione delle opere di ricostruzione e contenimento strutturale del versante a Boschetto, gia’ concluse nei mesi scorsi per 750 mila euro.

Si sta inoltre procedendo alla sistemazione della strada comunale che conduce alla frazione di Pietta (50 mila euro), dopo le opere già svolte a difesa dei fabbricati e della viabilità locale con un investimento di 350 mila euro. E ancora: 37 mila euro serviranno per il rifacimento linea fognaria e la messa in sicurezza della strada del Pizzarello in località Lagrimone e 46 mila per opere urgenti in seguito al maltempo di febbraio e marzo scorsi.