Eolie: aliscafo finisce contro il molo, marittimo cade in mare

A Vulcano, nelle isole Eolie, un aliscafo è finito contro un molo ed un marittimo è caduto in mare: si registrano lievi danni a prua ed un po’ di paura per i passeggeri a bordo, mentre il marittimo è stato prontamente recuperato.

Il natante, “Gianni M.”, era partito da Lipari alle 8 diretto a Vulcano e Milazzo: durante le operazioni di attracco a Vulcano, forse a causa della risacca, ha urtato il molo ed un marittimo che si trovava a prua ha perso l’equilibrio ed è finito in mare.

L’aliscafo è rimasto in porto per il tempo necessario per le verifiche. Successivamente è ripartito per Milazzo.