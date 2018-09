Epidemia di Ebola in Congo, OMS: potrebbe “peggiorare rapidamente”

Secondo Peter Salama, direttore per le emergenze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo rischia di “peggiorare rapidamente” a causa dei continui attacchi di gruppi armati, della resistenza delle comunità e della diffusione geografica della malattia. “Siamo estremamente preoccupati per il fatto che diversi fattori potrebbero aggiungersi nelle prossime settimane e mesi in modo da creare una tempesta perfetta“, ha dichiarato l’esperti.

Per motivi di sicurezza ieri il Ministero della Salute congolese ha sospeso le attività di sensibilizzazione per il contrasto all’epidemia, che finora ha provocato la morte di oltre 100 persone.