ESO: 17 milioni di euro per potenziare l’innovazione europea nel campo della rilevazione e della produzione di immagini

Per innescare innovazioni rivoluzionarie, il progetto ATTRACT impegnerà 17 milioni di euro come finanziamento iniziale per 170 progetti che sviluppano tecnologie innovative per la rilevazione e la produzione di immagini in Europa.

ESO costruisce e gestisce una serie di telescopi astronomici terrestri tra i più avanzati al mondo e si basa quindi su tecnologie di rilevamento e produzione di immagini all’avanguardia. In qualità di partner di ATTRACT, ESO beneficerà delle scoperte dei rivelatori promosse dal progetto ATTRACT.

“Il processo di trasformare le nuove scienze in tecnologie che consentono innovazioni rivoluzionarie spesso avviene per caso. ATTRACT mira a creare e implementare meccanismi e una procedura permanente per ottenere sistematicamente tale trasformazione“, sostiene Henry Chesbrough, che ha coniato il termine “Open Innovation” (Innovazione aperta) ed è un consulente speciale di ATTRACT. “Contrariamente all’innovazione incrementale, che genera risposte reattive o adattive a un problema, l’innovazione rivoluzionaria è guidata dal desiderio di anticipare i bisogni emergenti o futuri.”

I fondi di questo bando di ATTRACT sono aperti a ricercatori e imprenditori di organizzazioni di tutta Europa. Il bando è già aperto e raccoglierà idee innovative fino al 31 ottobre 2018. Un comitato indipendente e di alto livello di ricerca, sviluppo e innovazione valuterà le proposte e selezionerà quelle da finanziare sulla base di una combinazione dei loro meriti scientifici, preparazione all’innovazione e potenziale impatto sociale. Le proposte vincenti saranno annunciate all’inizio del 2019.

I 170 progetti innovativi finanziati da ATTRACT avranno un anno di tempo per sviluppare le loro idee. Durante questa fase, gli esperti di business e innovazione dell’università Aalto del Consorzio del progetto ATTRACT, di EIRMA e dell’ESADE Business School aiuteranno i gruppi di progetto a esplorare come la propria tecnologia rivoluzionaria possa essere trasformata in innovazioni avanzate con un forte potenziale di mercato.

La maggior parte dei progressi scientifici, delle applicazioni tecniche, dei prodotti commercialmente validi e delle imprese che affrontano sfide sociali emergenti si basano in qualche modo sulle tecnologie di rilevamento e di produzione di immagini. Le innovazioni rivoluzionarie che emergeranno da ATTRACT determineranno trasformazioni che avranno un impatto reale sulla vita delle persone.

Esempi di applicazioni future per la società potrebbero includere: scanner portatili per il trattamento ambulatoriale; sensori per aiutare i non vedenti a muoversi più facilmente nel mondo; reti di sensori per rendere l’agricoltura più produttiva e con minor dispendio energetico; uso più intelligente del monitoraggio e dell’analisi dei “big data” per rendere le fabbriche più efficienti; migliori forme di apprendimento online; nuovi modi per monitorare accuratamente i cambiamenti climatici.

Guidata dall’European Organization for Nuclear Research (CERN), l’iniziativa ATTRACT coinvolge lo European Molecular Biology Laboratory (EMBL), l’Osservatorio Europeo Australe (ESO), la Synchrotron Radiation Facility (ESRF), lo European XFEL, l’Institut Laue-Langevin (ILL), la Università Aalto, la European Industrial Research Management Association (EIRMA) e ESADE. L’iniziativa è finanziata dal programma di ricerca e innovazione di Horizon 2020 dell’Unione europea.