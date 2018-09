Esplorazione spaziale: Luna e Marte obiettivi della NASA

La NASA ha presentato al Congresso degli Stati Uniti il piano per l’esplorazione spaziale: tra gli obiettivi figurano anche Luna e Marte. Tutto è pronto per lanciare i primi bandi: verranno selezionati i progetti migliori per le future mete delle missioni spaziali.

Nel documento presentato dall’Agenzia Spaziale statunitense sono previste 5 tappe: prima una fase di transizione dalle attività umane nella bassa orbita terrestre verso nuove piattaforme commerciali realizzate grazie alla collaborazione con aziende private; poi lo sviluppo di tecnologie in grado di consentire sia le operazioni sulla superficie della Luna sia missioni nell’orbita lunare; si punta a promuovere la ricerca finalizzata a individuare eventuali risorse sul suolo della Luna con una serie di missioni robotiche; successivamente si ipotizza il ritorno dell’uomo sulla Luna, in una serie di missioni esplorative; infine si progetta di sviluppare tecnologie in grado di supportare missioni umane dirette verso “Marte e altre destinazioni“.