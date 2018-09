Estate, Assoturismo: 340mila turisti in meno rispetto al 2017, aumentano gli stranieri

Il turismo estivo quest’anno ha subito un calo generale dello 0,2%, con 340 mila presenze in meno tra giugno e agosto rispetto al 2017: lo ha rilevato un’indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, per conto di Confesercenti-Assoturismo, su un campione di 2.406 imprese ricettive.

Diminuiscono gli italiani con 992mila presenze in meno (-0,9%), mentre ancora in crescita risultano gli stranieri con + 652mila (+0,7%).

Bene le città d’arte, ma la ripartenza delle mete low-cost del Mediterraneo incide sul balneare.

Tra giugno ed agosto il sistema ricettivo italiano ha registrato 210,3 milioni di presenze, un dato sotto le previsioni che segna una flessione dello 0,2% sul trimestre estivo dello scorso anno. Tra gli stranieri, si registra l’aumento di visitatori provenienti da Francia, Benelux, Svizzera, Paesi scandinavi e dell’Est. In calo giapponesi e indiani.