Eventi, escursioni, incontri meravigliosi: domani una domenica targata AIGAE in tutto il Paese

L’Italia è bella, ricca di archeologia, geologia. Il nostro Paese ha 24 Parchi Nazionali, aree protette, è terzo al mondo per numero di Geoparchi Unesco, tante storie che cerchiamo sempre di raccontarvi con amore. L’Italia ha anche il più alto numero di Siti Unesco in assoluto. L’Italia è Patrimonio dell’Umanità per bellezza, natura, storia, cultura. Domani ancora una Domenica targata AIGAE in tutto il Paese con tanti eventi, escursioni, incontri meravigliosi.

Ecco gli appuntamenti in programma:

“Domani nelle Marche – riporta una nota – le Guide Ambientali Escursionistiche condurranno nei luoghi della Memoria. Escursione straordinaria nel cuore dei boschi e lungo i sentieri percorsi dai giovani ascolani durante la resistenza. E tutti potranno percorrere e vedere tali sentieri. Le Guide AIGAE condurranno esattamente al luogo della cruenta battaglia finale tra partigiani e tedeschi avvenuta il 3 Ottobre 1943. Domani la grande opportunità di vedere le testimonianze di questa pagina importante della storia. Nelle stesse ore, altro evento ed altra escursione ancora nelle Marche. Uno stupendo cammino consentirà di raggiungere una delle vette più alte della Catena Centrale dell’Appennino Umbro – Marchigiano, attraversando le province di Perugia, Pesaro e Urbino, tra panorami unici e splendidi faggeti. Con le Guide AIGAE sarà possibile osservare i rapaci.

Eventi in tutta Italia, per ammirare l’Italia.

Piccoli esploratori in Emilia – Romagna. Domani, Domenica 30 Settembre, lungo i sentieri del Rio Rosello, i bambini diventeranno piccoli esploratori che con le famiglie andranno alla scoperta dei fossili nella zona più settentrionale del Parco dello Stirone. Tutti alla scoperta di un mondo antico e della storia dell’Antico Mare Padano, raccontata dai reperti fossiliferi. Ecco che i piccoli paleontologi, utilizzando il metodo dell’investigazione, indagheranno i fossili presenti sul territorio. I bambini saranno paleontologi per un giorno!Un grande evento con i Parchi del Ducato.

C’è il sentiero dello Spirito?

Nel nostro Paese c’è il Sentiero dello Spirito ed è in Abruzzo. Domani turisti ed amatori potranno esserci con le Guide Ambientali Escursionistiche . Quali erano due dei luoghi più amati da Celestino V°? Lo scopriremo a Roccamorice, in Abruzzo. Raggiungeremo l’Eremo di San Bartolomeo in Legio e poi attraverseremo Macchia di Abbateggio. Si tratta di un bosco di faggi, usciti dal quale arriveremo al Torrente dello Spirito e all’Eremo S. Spirito dove Celestino V° fondò il suo ordine monastico.

Escursioni tutte in contemporanea, nelle stesse ore, negli stessi minuti.

In Abruzzo a 2.000 metri merenda con immancabili arrosticini.

Escursione da Campo Imperatore al Monte Aquila e poi verso il Rifugio Duca degli Abruzzi: sempre sopra i 2.000 metri! Una bella giornata trascorsa tra le montagne più alte dell’Appennino e nell’altopiano di Campo Imperatore, autentico spettacolo della Natura!

Saremo nel cuore del Parco Nazionale della Majella. Ammireremo un borgo bellissimo : Roccacaramanico. Poi escursione ad anello con salita lungo il Massiccio del Morrone. Scenari e panorami spettacolari sui Massicci della Majella, del Gran Sasso e sulle cime del Parco Nazionale d´Abruzzo, Lazio e Molise con vista sul Mare Adriatico.

Escursioni nel bosco con affacci panoramici – C’è da vedere la fonte di Lama Bianca.

Ci immergeremo nella bellissima faggeta di Lama Bianca, proprio sotto le pendici della Majella. Dopo aver camminato nel bosco ed aver raggiunto un punto panoramico, si potrà sostare nei pressi di un rifugio e della Fonte di Lama Bianca per la pausa pranzo.

Eventi dal Nord al Sud e viceversa. Tutta l’Italia in cammino con le Guide Ambientali Escursionistiche per un fenomeno, quello del Turismo Ambientale che è in costante crescita.

In Lombardia faremo Naturopatia. Antea e Sonia fonderanno le loro conoscenze per raccontarci delle proprietà benefiche e delle curiosità legate ad alcuni alberi: Faggio, Larice, Abete e Ginepro. Attraverso esperienze pratiche conosceremo meglio noi stessi e le nostre affinità con queste. Ascolteremo gli alberi a Cittiglio, Cunardo e Varese.

A Bergamo – Como – Milano – Monza – Brianza – Varese. Escursione parzialmente ad anello nelle Orobie Centrali e nell’appendice meridionale del gruppo del Pizzo Arera.

C’è Fra’ Diavolo nel Lazio

Domani la grande opportunità di osservare l’angolo più meridionale del Lazio, in vista del confine con la Campania: i Monti Aurunci, baluardi calcarei che dominano la costa di Formia, Gaeta e Minturno.

Questo itinerario ci permetterà di raggiungere le cime più interessanti del remoto rilievo montuoso, toccando alcuni luoghi suggestivi come la statua del Cristo Redentore, il “millenario” sentiero per raggiungerla e l’Eremo dell’Arcangelo San Michele.

Una Domenica al Circeo ammirando Ischia e proprio dal Lazio anche il Golfo di Napoli.

Gli Aurunci, spettacolari montagne a ridosso del mare, regalano panorami sul Circeo e le Isole Pontine, sulla parte meridionale dell’Appennino laziale e con un po’ di fortuna su Ischia e il Golfo di Napoli.

Non c’è tempo da perdere. C’è un’Italia intera che ci aspetta per essere vissuta, amata, raccontata.”