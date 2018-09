FAO: il cambiamento climatico influenzerà il commercio globale di cibo

In che modo i cambiamenti nella produzione agricola dovuti al clima influenzeranno il commercio globale di alimenti, e in che modo tale commercio può essere sfruttato per aiutare i paesi colpiti a sfamare la popolazione?

Questa è la domanda al centro di un nuovo rapporto della FAO, Lo Stato dei mercati mondiali delle derrate agricole 2018, che sarà pubblicato lunedì 17 settembre.

Oltre a esplorare i complessi collegamenti tra il commercio agricolo, i cambiamenti climatici e la sicurezza alimentare, il rapporto delinea le diverse opzioni politiche per rispondere a queste sfide.

Il rapporto sottolinea che i cambiamenti climatici influenzeranno sia la produttività agricola che i modelli commerciali internazionali, ma che allo stesso tempo il commercio internazionale di prodotti alimentari rimarrà uno strumento importante che i paesi possono utilizzare per far fronte agli impatti negativi.

Il nuovo rapporto include anche una panoramica approfondita dell’evoluzione del commercio agricolo nel periodo 2000-2016 e le prospettive per le materie prime agricole.