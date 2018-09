Farmaci: un anziano su 4 rischia la “dipendenza” da ansiolitici

Secondo una ricerca pubblicata su Jama Internal Medicine da un team dell’Università del Michigan e della University of Pennsylvania, in un caso su 4 gli anziani ai quali vengono prescritti sedativi noti come benzodiazepine non smettono di assumerli.

Spesso l’uso di tali medicinali inizia per calmare l’ansia, migliorare il sonno o alleviare la depressione: si presuppone che l’assunzione sia a breve termine in quanto l’uso a lungo termine, specialmente tra le persone anziane, comporta un aumento del rischio di incidenti automobilistici e cadute.

La ricerca ha studiato l’uso di benzodiazepine da parte di anziani con un reddito basso inclusi in un programma che aiuta a sostenere i costi dei medicinali: è emerso che su 576 che hanno ricevuto la loro prima prescrizione di benzodiazepine nel 2008-2016, 152 non avevano smesso di assumerle un anno dopo.

Secondo i ricercatori, i pazienti più anziani sono 4 volte più a rischio di continuare l’uso a lungo termine, e ogni 10 giorni aggiuntivi di prescrizione è quasi raddoppiato il pericolo che si continui ad assumere questi medicinali l’anno successo.