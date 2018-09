Perde la fede nuziale, i medici gliela ritrovano nello stomaco

Durante una mattinata al mare sulla Costa dei Trabocchi, un pensionato lombardo in vacanza si è accorto di avere smarrito la fede nuziale a cui teneva molto perché appartenuta alla moglie defunta: tante persone presenti sulla spiaggia si sono mobilitate per dare una mano nelle ricerche, ma dell’anello nessuna traccia.

Qualche ora dopo, a seguito di lieve malore, si è recato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanciano (Chieti), dove a seguito di indagine diagnostica si è scoperta immediatamente la causa: l’Asl 2 abruzzese ha reso noto che l’esame dell’addome ha rivelato la presenza nello stomaco di un corpo estraneo, la fede scomparsa. Il paziente è stato trasferito in Gastroenterologia, dov’è stato sottoposto a una procedura endoscopica.

“Abbiamo rimosso l’anello introducendo uno strumento dotato di pinza che viene utilizzato in queste circostanze. Il pensionato è stato ben felice di recuperare la fede alla quale teneva così tanto e anche di aver evitato conseguenze peggiori per la propria salute,” ha spiegato Giovanni Ferrini, responsabile del Servizio. Una storia a lieto fine, anche se resta il mistero su come l’anello sia stato ingerito senza che l’uomo se ne sia accorto.