TV, Rai Storia: “Signorie” racconta Ferrara e gli Estensi

Alla famiglia d’Este si deve l’ambizioso progetto urbanistico che trasformò Ferrara da cittadella medioevale in un vero e proprio gioiello rinascimentale. A questa città, che ha conservato nei secoli il suo splendore, e alla corte estense è dedicata la puntata della serie “Signorie”, realizzata da Rai Cultura in coproduzione con Ballandi Media, in onda lunedì 10 settembre alle 22.10 su Rai Storia. Il racconto delinea le vicende biografiche della dinastia d’Este, soffermandosi in particolare sulla vita di Borso, figlio di Niccolò III e grande mecenate. A lui sono infatti legate le numerose opere che rendono Ferrara una delle città più interessanti d’Europa. “Signorie” si sofferma, inoltre, su Palazzo Schifanoia e sugli affreschi del Salone dei Mesi, nei quali è raccontata in maniera mirabile la vita del signore della città. Ad arricchire la puntata l’intervista a Folco Quilici, grande documentarista ferrarese scomparso lo scorso febbraio.