Festa dei nonni, AIDAA: aumentano i cani adottati dagli anziani

Domani 30 settembre è la Festa dei nonni, e anche quest’anno l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente si unisce a tutti coloro che fanno gli auguri ai nonni, “che sempre più rappresentano i pilastri della nostra società. Noi di AIDAA – spiega l’Associazione in una nota – facciamo gli auguri alla nostra maniera parlando del rapporto tra i nonni e gli animali domestici in particolare i cani. Da diversi anni il binomio persone anziani e cani vecchietti funziona e i numeri stanno a confermarlo. Secondo i dati relativi alle adozioni di cani nel 2017 nei cento canili monitorati dalla nostra associazione sono per il terzo anno di fila in aumento le adozioni di cani anziani fatte da persone sopra i sessantacinque anni. Secondo i dati AIDAA nel 2017 sono stati 26.000 i cani adottati dai nonni italiani, di questi circa 16.300 sono adozioni fatte da persone sole, per le quali il cane diventa la principale se non l’unica compagnia delle proprie giornate. Altri dati interessanti riguardano le adozioni di cani da parte di persone ultrasettantenni che rappresentano il 43% del totale con una forte propensione alle adozioni in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e a sorpresa Valle d’Aosta e Toscana. Purtroppo sono in aumento anche i ritorni di cani anziani in canile, cani che spesso erano detenuti da persone che sono poi state ricoverate in strutture protette o case di riposo e che non hanno potuto portare con se il proprio amico di una vita.”