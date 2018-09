Firenze, esplode abitazione a Cerreto Guidi: 3 feriti

Questa notte, un’esplosione, innescata da un incendio, si è verificata in un’abitazione a Cerreto Guidi (Firenze), in via San Vito: la casa è parzialmente crollata e tre persone sono rimaste ferite. Sul posto i vigili del fuoco di Empoli (Firenze), intervenuti insieme al personale sanitario del 118 e ai carabinieri.

I tre feriti sono sono un’anziana, il fratello e la figlia della donna: avrebbero riportato ustioni. Due sono stati trasportati al pronto soccorso di Empoli, il più grave all’ospedale Cisanello di Pisa. Sconosciute al momento le cause dell’incendio e della successiva esplosione.