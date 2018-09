Francia, aereo da Algeria: sospetto caso di colera a bordo

A causa di un sospetto caso di colera, i passeggeri di un aereo proveniente dall’Algeria sono stati bloccati dalle autorità francesi all’aeroporto di Perpignan.

Nel Paese del Nord Africa è in atto un’epidemia di colera che finora ha provocato la morte di almeno 2 persone, con 74 casi confermati.

“Un neonato potrebbe essere portatore di colera e deve essere evacuato in ospedale per degli esami“, hanno riferito i vigili del fuoco.

Gli altri 147 passeggeri e i membri dell’equipaggio sono stati evacuati dopo essere rimasti per circa un’ora all’interno dell’aereo.

Francia, aereo da Algeria: falso allarme il caso di colera