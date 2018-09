Francia, aereo da Algeria: falso allarme il caso di colera

Si è rivelato un falso allarme il sospetto caso di colera a bordo del volo per Perpignano proveniente dall’Algeria. Il bimbo di 8 anni è stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno concluso che non si trattava di colera, ha riferito CNews.

A scopo precauzionale, le circa 150 persone bordo del volo erano state trattenute all’interno dell’aeroporto.