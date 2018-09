Un incendio è divampato in un allevamento di pollame nel nord della Francia, nell’area rurale di Stenwerck: sarebbero morti 21mila pulcini. I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri ma non sono riusciti a domare le fiamme nell’edificio dove erano stipati i pulcini, consegnati all’allevamento poche ore prima. Non si segnalano feriti.