Il futuro degli oli essenziali, tra qualità ed efficacia: giornate di studio e aggiornamento professionale

Qualità ed efficacia: questi i presupposti per il futuro delle applicazioni degli oli essenziali in campo medico, nutrizionale e cosmetico su cui verterà Essenziali a Milano, le due giornate di studio e di aggiornamento professionale in programma il 4 e 5 ottobre 2018 all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Al centro di un crescente interesse scientifico, in particolare in ambito medico-clinico, gli oli essenziali sono una risorsa naturale attorno alla quale stanno nascendo esperienze imprenditoriali innovative ed eco-sostenibili, favorite da un mercato dove valore e qualità si incontrano.

L’iniziativa, patrocinata dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, è promossa dalla rivista Erboristeria domani insieme a FEM2 – Ambiente, spin-off accreditata dell’Università di Milano-Bicocca, e con la collaborazione del centro studi BEST4food, della Società Italiana di Ricerca sugli Oli Essenziali (SIROE) e del portale inherba. Si rivolge a chi vuole avvicinarsi a una conoscenza multidisciplinare delle proprietà e dei diversi aspetti che caratterizzano gli oli essenziali.

Il programma − con contributi dal mondo della ricerca scientifica e interventi di esperti della filiera produttiva − permetterà ai partecipanti di ottenere una visione molto ampia degli oli essenziali e delle potenzialità biologiche dei loro componenti.

“Le piante sono fonte preziosa di molecole bioattive che possono avere effetti benefici sul nostro organismo. – spiega Massimo Labra, docente di botanica generale, botanica sistematica e biodiversità all’Università degli Studi di Milano-Bicocca – Gli oli essenziali presentano proprietà molto diversificate, la ricerca scientifica e industriale sta lavorando per valorizzare queste caratteristiche nel settore alimentare, cosmetico e biomedicale. Il convegno ha l’obiettivo di approfondire elementi chiave della filiera di produzione, dall’origine degli oli essenziali, ai metodi di estrazione e conservazione, fino alle proprietà e alle applicazioni per l’utilizzo”.

Medici e ricercatori illustreranno l’utilizzo in campo nutrizionale e in fitoterapia, con particolare riferimento alla problematica dell’antibiotico-resistenza, sempre più preoccupante in ambito sanitario; verranno esplorate le implicazioni psicologiche dell’esperienza sensoriale olfattiva e delle sue implicazioni sul piano delle scelte individuali di consumo.

Per chi fosse interessato alla produzione degli oli essenziali e alla possibilità di avviare un proprio progetto di attività economica in questo campo, nel corso della prima giornata verrà realizzata una dimostrazione pratica del processo di distillazione in corrente di vapore.

La sessione conclusiva delle due giornate prevedrà la presentazione di progetti ed esperienze innovative di produttori e imprese specializzate.