Gattile in fiamme: oltre 100 mici morti a Rho

Gattile in fiamme a Rho, dove un incendio ha causato la morte di circa cento esemplari. Reazioni commosse dal mondo animalista e anche dalla politica. L’incendio si è sviluppato nelle prime ore di questa mattina, per cause ancora da accertare, e tra le fiamme sono morti un centinaio di gatti ospitati.

Nella struttura erano presenti anche decine di cani, che però sono riusciti a fuggire. Sulla vicenda il presidente nazionale di Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente), Lorenzo Croce, ha sottolineato: “Siamo sconvolti per quanto accaduto, così come siamo vicini alle volontarie che da anni si occupano con competenza e amore di questi gatti, ma occorre anche fare da subito chiarezza sulle cause dell’incendio e quello lo dobbiamo lasciare fare ai tecnici senza alcuna fuga in avanti”. Tuttavia “dopo aver accertato le cause si faccia una severa inchiesta per indentificare le responsabilità e le omissioni che hanno portato a questa enorme disgrazia, senza sconti per nessuno”.

Da parte sua l’ex ministro Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, è arrivata sul posto poco dopo le 15, ha visitato la struttura e si è fermata a parlare con i responsabili dell’associazione ‘Dimensione animale’ che la gestisce.

“Una vera e propria tragedia – ha commentato Brambilla – ha colpito l’associazione presieduta da Paola Barbieri, che da tanti anni, con impegno, dedizione e passione, si occupava dei gatti abbandonati. A quanto pare, è stata una fatalità. Ora è il momento di portare conforto ai volontari. Verrà anche il momento della ricostruzione e in quel frangente ci metteremo a disposizione per aiutarli in ogni modo, perché il gattile di Rho rendeva un servizio importantissimo al territorio e deve tornare a funzionare”.

Sull’evento sono intervenuti anche il vicepresidente del Gruppo Lega alla Camera Fabrizio Cecchetti ed il deputato Fabio Boniardi: “Ci auguriamo che l’incendio avvenuto al gattile di Rho sia stato causato da un corto circuito. Una matrice dolosa sarebbe di una gravità inaudita: sia per i danni notevoli che le fiamme hanno prodotto, sia per la strage di mici che si commenta da sola. Confidiamo nelle Forze dell’ordine e nei vigili del fuoco, affinché si accerti tempestivamente la verità e, nel caso, le responsabilità”.