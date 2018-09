Genova, ponte Morandi: monitoraggio con sensori dei tronconi, al via l’iter di installazione

La stabilità dei due tronconi del ponte Morandi rimasti in piedi di verrà monitorata attraverso l’installazione di sensori per chiarire la situazione attuale dei monconi e verificare, in caso di riscontri positivi, se esista la possibilità di accesso alle aree sottostanti nella zona rossa.

La struttura commissariale che gestisce l’emergenza a Genova ha reso noto che è in corso un’analisi per valutare le migliori offerte di società specializzate, per poter partire al più presto con la verifica attraverso sensori.

Nelle prossime ore, individuata l’azienda fornitrice, verranno acquistati i sensori ma solo dopo aver ottenuto i permessi di accessibilità dalla procura. Solo dopo questo passaggio e la valutazione delle misure di sicurezza per gli operatori si potrà partire con l’installazione – che sarà curata dai vigili del fuoco – e con il monitoraggio dei due tronconi del Morandi. La durata delle verifiche con i sensori dipenderà anche dai primi risultati che si otterranno dagli accertamenti preliminari.