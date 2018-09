Genova: al Salone Nautico un sommergibile rosso per osservare i fondali

Tra i protagonisti del Salone Nautico di Genova vi è anche un semisommergibile, “Ambra“, rosso e tondeggiante, lungo quasi 10 metri e largo 2,45: con 12 posti, consente di osservare i fondali attraverso grandi oblò sotto il livello del mare.

“Noi siamo importatori e distributori esclusivi per l’Italia. I mezzi sono prodotti in Croazia, li abbiamo scoperti l’anno scorso in vacanza, io e mia figlia, e abbiamo capito le potenzialita’, quindi abbiamo fatto una societa’ che importa, fa distribuzione e anche gestione,” ha spiegato Daniel C. Mueck, amministratore unico della Nemosub Italia.

Una quarantina i mezzi presenti in tutto il mondo.