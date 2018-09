Genova: salvati 3 sub bloccati in mare a Portofino

Tratti in salvo 3 sub, una ragazza e due ragazzi di Genova, che oggi pomeriggio erano rimasti bloccati dopo aver esplorato la grotta della Colombara, nelle acque della riserva marina tra Portofino e San Fruttuoso di Camogli.

Sul posto capitaneria di porto, vigili del fuoco e 118.

E’ stato richiesto l’intervento dei SAF, il nucleo speleo, alpino fluviali, in parte arrivato via terra e in parte con l’elicottero drago. I soccorritori si sono calati dall’alto sino a raggiungere i tre giovani, e successivamente hanno avuto luogo le operazioni di recupero via terra: i tre ragazzi sono stati recuperati con le funi uno per volta e portati in una zona sicura.