Genova, Toti: entro ottobre 2019 il nuovo viadotto sul Polcevera

“Entro ottobre 2019, novembre al massimo, Genova avra’ un nuovo ponte sul torrente Polcevera. Il nuovo Morandi non puo’ essere un ponte normale, visto il dolore che ha provocato, vogliamo costruire un simbolo per il futuro della citta’“: lo ha dichiarato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza, in occasione della presentazione del progetto del nuovo viadotto dell’architetto di Renzo Piano. “Il progetto di Piano rappresenta l’essenzialita’ ligure ricca di significato, sara’ costruito velocemente“.