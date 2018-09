La delegazione giapponese alla Commissione internazionale per la caccia alle balene, riunita in Brasile, ha chiesto di porre fine al divieto di caccia commerciale alla balena, sostenendo che le popolazioni di alcuni tipi di balene sono sufficientemente aumentate per consentire la ripresa della caccia “sostenibile“.

Il divieto del 1986 sulla caccia commerciale alla balena, secondo i giapponesi, avrebbe dovuto essere una misura temporanea, riporta il Guardian.