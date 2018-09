Giappone, allagamenti e blackout per il tifone Jebi: l’aeroporto del Kansai verso la riapertura del Terminal 1

A seguito di danni e blackout causati dal tifone Jebi, l’operatore dell’aeroporto internazionale del Kansai, in Giappone, ha reso noto che punta ad aprire parzialmente il secondo terminal questa settimana: dalla data della chiusura il numero di voli domestici si è ridotto del 70%, e quello dei voli internazionali del 90%.

Il terminal 1 è stato chiuso per via dell’allagamento della pista e dei sotterranei, mentre il terminal 2 attualmente è funzionante con servizi limitati: l’acqua è stata prosciugata e il ripristino dell’elettricità è quasi completo, ma solo una parte dei check in rimane operativa.

Il tifone Jebi è stato definito il più potente degli ultimi 25 anni.