Giornata Mondiale sull’Alzheimer: ogni 3 secondi viene diagnosticato un caso di demenza

Oggi, 21 Settembre, è la Giornata Mondiale sull’Alzheimer. L’obiettivo è diffondere conoscenza e sensibilizzare le persone a questa malattia.

In occasione di questa giornata, il Centro Dino Ferrari, tra le diverse iniziative in cui è coinvolto, prenderà parte ad un ciclo di incontri organizzato dall’Associazione A.M.A., dal titolo “Conversando d’Alzheimer”.

I dati sull’Alzheimer non sono incoraggianti: il numero di persone affette da questa patologia è in continua crescita, infatti si stima che ogni 3 secondi venga diagnosticata un caso di demenza. La diagnosi precoce continua ad essere uno dei principali problemi insieme alla comunicazione della diagnosi al paziente all’oscuro dalla malattia rispetto, per esempio a un 8% dei Paesi Bassi. (fonte A.M.A.)